La economía británica registra un crecimiento mínimo en agosto

La economía británica registró un pequeño crecimiento en agosto después de una contracción el mes anterior, una señal de las dificultades que enfrenta el gobierno laborista antes de su presupuesto anual, según cifras divulgadas el jueves.

El producto interior bruto (PIB) subió 0,1% en agosto, comparado con una contracción también de 0,1% en julio, el cual fue revisado a la baja desde un crecimiento cero.

La cifra de agosto estuvo en línea con las expectativas, luego de que la revisión a la baja en julio atemperara el optimismo sobre la recuperación.

El sector manufacturero ayudó a impulsar la economía en agosto, pero los servicios se estancaron y el sector de la construcción se redujo.

Empresas y consumidores temen un aumento de impuestos cuando la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, presente el presupuesto el 26 de noviembre.

Reino Unido enfrenta niveles persistentemente elevados de inflación y desempleo.

«La economía de Reino Unido apenas logró mantenerse a flote en agosto», apunto Samuel Edwards, de la firma de servicios financieros globales Ebury.

«Las empresas permanecen en ascuas en medio de un débil mercado laboral y las insinuaciones de Rachel Reeves de más aumentos tributarios», agregó.

