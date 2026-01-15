La economía británica repunta más de lo esperado en noviembre

afp_tickers

1 minuto

La economía británica creció más de lo esperado en noviembre, según datos oficiales publicados este jueves, lo que supone un impulso para el gobierno laborista tras unas cifras recientes poco alentadoras.

El producto interno bruto aumentó en noviembre de 2025 un 0,3% con respecto al mes anterior, informó la Oficina Nacional de Estadística (ONS) en un comunicado.

La cifra superó las previsiones de los analistas, que apuntaban a un avance del 0,1%.

La ONS confirmó sus cálculos de una caída del PIB del 0,1% en octubre.

bcp/js/arm/avl