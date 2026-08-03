La economía chilena crece 2,4 % en junio y supera cinco meses de caídas consecutivas

Compartir

2 minutos

Santiago de Chile, 3 jun (EFE).- La economía chilena creció un 2,4 % en junio comparado con el mismo mes del año pasado y supera cinco meses de caídas consecutivas, informó este lunes el Banco Central.

El resultado del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), que reúne el 90 % de los bienes y servicios y se considera una estimación adelantada del PIB chileno, se situó por sobre las expectativas del mercado y se explicó, según el ente emisor, por el crecimiento de la minería, los servicios y el comercio.

Con estas cifras, el país lograría eludir la recesión técnica tras las cifras negativas del primer trimestre de 2026, aunque los resultados preliminares correspondientes al segundo trimestre de este año serán difundidos el próximo martes 18 de agosto.

En particular, «la producción de bienes creció 3,9 % en términos anuales, resultado que fue determinado por el desempeño de la minería, en particular del cobre».

La actividad comercial, por su parte, «presentó un crecimiento de 5,4 % en términos anuales» con resultados positivos en todos sus componentes, «destacando las ventas de maquinaria y equipos en el comercio mayorista; y las ventas en establecimientos especializados de vestuario, en almacenes de comestibles y a través de plataformas de venta online en el comercio minorista».

Los servicios en tanto «aumentaron 1,7 % en términos anuales, resultado que se explicó por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud y educación».

En abril, la economía chilena se contrajo un 1,2 % interanual, la mayor caída desde marzo de 2023.

Los malos datos de la actividad económica se suman a los del desempleo.

En su último Informe de Política Monetaria (IPoM), el Banco Central moderó en junio sus expectativas de crecimiento para este año y pronosticó que el PIB chileno se expandirá entre el 1 % y el 1,75 % en 2026.

El PIB chileno creció un 2,5 % en 2025 y la inflación cerró en el 3,5 %, su nivel más bajo en cinco años. EFE

ssb/cpy