La economía chilena crece el 3,2 % en septiembre impulsada por el comercio y los servicios

2 minutos

Santiago de Chile, 3 nov (EFE).- La economía chilena creció un 3,2 % en septiembre respecto al mismo periodo de 2024 debido al buen desempeño en las áreas de comercio y servicios, informó este lunes el Banco Central.

Con estos resultados, los mejores desde mayo pasado (3,3 %), el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), que se considera una estimación adelantada del Producto Interno Bruto (PIB) y reúne el 90 % de los bienes y servicios del país, se situó dentro de las expectativas, favorecido por dos días hábiles más que el noveno mes de año pasado.

De acuerdo al detalle publicado por el ente emisor, la producción de bienes creció 0,5 % en términos anuales, influido particularmente por la mayor elaboración de alimentos en el plano industrial y compensado por las caídas de 2,2 % en la minería y 0,3 % en el resto de bienes.

Por su parte, la actividad comercial presentó un aumento de 10,8 % con resultados positivos en todos sus componentes, destacando el comercio mayorista que fue impulsado por el sector de maquinaria y alimentos.

El comercio automotor, en tanto, registró un aumento en las ventas de vehículos y servicios de manuntenciones, mientras que las ventas del comercio minorista crecieron en almacenes comestibles, establecimientos especializados en vestuario y plataformas en línea.

Los servicios, en la misma línea registraron un crecimiento del 3,3 % en términos anuales, resultado que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios empresariales, personales y de transporte.

La economía chilena se recuperó más rápido de lo esperado tras la pandemia, pero en 2022 se comenzó a ralentizar y cerró con un crecimiento del 2,2 %.

En contra de lo pronosticado, en 2023 Chile esquivó la contracción y el PIB cerró con un tímido crecimiento del 0,2 %.

Con las cifras de 2024, el crecimiento promedio de los tres primeros años de Gobierno del progresista Gabriel Boric es del 1,8 %.

Para este año el Banco Mundial proyecta que Chile crecerá un 2,1 %. EFE

