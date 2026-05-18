La economía chilena se contrae 0,5 % en el primer trimestre y marca peor inicio desde 2009

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Santiago de Chile, 18 may (EFE).- La economía chilena se contrajo un 0,5 % en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior y registra su peor arranque desde 2009 (-2,3 %), según informó este lunes el Banco Central a través de su informe de Cuentas Nacionales.

Este resultado «se explica en gran parte por el comercio exterior, el cual registró una disminución de las exportaciones y un aumento de las importaciones».

«La demanda interna, en cambio, aumentó un 2,1 %, en línea con el crecimiento del consumo de los hogares y la formación bruta de capital fijo», detalló el organismo.

«Chile no aguanta un año más de estancamiento y mediocridad (…), recuperar el crecimiento económico es un deber moral para retomar el camino de las oportunidades, el desarrollo y mejorar la vida de nuestros compatriota», publicó el ministro chileno de Economía y Minería, Daniel Mas Valdés, en X tras conocerse los resultados.

A renglón seguido, el ministro hizo un llamamiento «pra que todos los parlamentarios que creen en el desarrollo del país y en el crecimiento respalden el Proyecto de Reconstrucción Nacional para que Chile vuelva a ponerse en marcha».

El Gobierno de José Antonio Kast presentará esta semana en el Congreso un paquete de medidas, entre las que se encuentran la reducción del impuesto para las empresas del 27 % al 23 % y la eliminación del gravamen sobre las ganancias del capital.

En el primer trimestre del año, el consumo de los hogares chilenos, registró un aumento del 2,5 %, especialmente en áreas del sector servicios como salud, transporte, restaurantes y hoteles.

El consumo de los organismos estatales, en tanto, creció un 3 % como consecuencia de un mayor gasto en salud.

El Banco Central chileno redujo a finales de marzo su previsión de crecimiento para este 2026 pasando de la horquilla 2 %-3 % proyectada en diciembre a 1,5 %-2,5 %, debido al alza mundial por los precios del petróleo por la guerra en Oriente Medio. EFE

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