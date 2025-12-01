La economía chilena se expande un 2,2 % en octubre impulsada por servicios y comercio

Santiago de Chile, 1 dic (EFE).- La economía chilena se expendió un 2,2 % en octubre respecto al mismo periodo de 2024 debido al buen desempeño del comercio y el área de servicios, informó este lunes el Banco Central.

Con estos resultados, el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), que se considera una estimación adelantada del Producto Interno Bruto (PIB) y reúne el 90 % de los bienes y servicios del país, se situó en la parte alta de las expectativas trazadas por el mercado para este periodo.

Según detalló el ente emisor, la actividad comercial en el país anotó un crecimiento del 8,1 % en términos anuales, con «resultados positivos en todos sus componentes, destacando el comercio mayorista y minorista».

Mayores ventas de maquinaria, equipos y alimentos impulsaron la expansión en el área mayorista, en tanto las ventas en grandes tiendas y establecimientos especializados de vestuario fortalecieron el comercio en el sector minorista.

Un aumento importante se registró a su vez en el sector de servicios, de acuerdo a lo publicado por el Banco Central, con una expansión del 2,5 % en términos anuales.

Las cifras en el área de servicios se explican, señaló el organismo, «por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud, y en menor medida, el transporte contribuyó al alza de la agrupación».

Por el contrario, la producción de bienes en Chile cayó un 0,2 % en términos anuales, resultado «incidido por la menor producción de la minería y del resto de bienes».

En contra de lo pronosticado, Chile, que se recuperó más rápido de lo esperado de los efectos de la pandemia, esquivó la contracción en 2023 y el PIB cerró con un crecimiento del 0,2 %, mientras que en 2024 se expandió un 2,6 %, por encima de lo previsto.

La inflación el año pasado cerró en el 4,5 %, lejos aún de la meta del 3 % establecida por el Banco Central chileno.

El emisor elevó el pasado septiembre su estimación de crecimiento económico del PIB para este año al rango 2,25 % – 2,75 %, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aumentó su proyección en octubre hasta el 2,6 %. EFE

