La economía colombiana creció un 2,6 % en 2025 impulsada por la expansión del comercio

2 minutos

Bogotá, 16 feb (EFE).- La economía colombiana creció un 2,6 % en 2025, un incremento levemente mayor a las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que había proyectado un crecimiento del 2,5 %.

Así lo informó este lunes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que señaló que el mayor crecimiento lo tuvo el comercio (4,6 %), que contribuyó con 0,9 puntos porcentuales a la variación anual del producto interno bruto (PIB).

El sector de administración pública, defensa, educación y salud también se expandió un 4,5 % y aportó 0,8 puntos al crecimiento de la economía colombiana el año pasado.

Entre tanto, los sectores de explotación de minas y canteras, y construcción se contrajeron un 6,2 % y 2,8 %, respectivamente, y fueron los únicos que decrecieron en Colombia en 2025.

«Con estos resultados, la economía colombiana cerró 2025 con un crecimiento moderado, sostenido principalmente por el dinamismo de los sectores de servicios y comercio, en un contexto de recuperación gradual de la actividad productiva», señaló el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

Por otra parte, el DANE señaló que la economía creció un 2,3 % en el último trimestre de 2025 frente al mismo periodo de 2024.

Esta cifra, sin embargo, supone una disminución si se le compara con la del tercer trimestre del año anterior, cuando se expandió un 3,6 %, según el DANE.

En los últimos tres meses del año, los sectores con mayor expansión fueron los de administración pública, defensa, educación y salud (4,8 %), y comercio (3,4 %).

Entre tanto, agregó el organismo estatal, hubo merma en la explotación de minas y canteras (-2,9 %); construcción (-2,6 %); información y comunicaciones (-1,2 %), y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-0,4 %). EFE

