La economía de Brasil repunta en el primer trimestre y crece 1,1%

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Brasil, la primera economía de América Latina, registró un crecimiento de 1,1% en el primer trimestre de este año gracias a la agricultura y la industria, según cifras oficiales publicadas el viernes, a menos de cinco meses de las presidenciales de octubre.

El dato significa un impulso comparado con el del cuarto trimestre de 2025, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) subió apenas 0,3%, de acuerdo con los datos revisados del instituto de estadísticas IBGE.

Se trata de una buena noticia para el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, que busca la reelección.

El repunte se debe principalmente al buen desempeño de la agricultura (+2%), algo usual a principios del año, tiempo de cosechas.

«Esto se debe al aumento de la producción y a la mayor productividad» de ese sector, refirió el IBGE en un comunicado en el que también destacó «las condiciones climáticas favorables».

También la industria mostró dinamismo (+1%), mientras que los servicios crecieron solo 0,5%.

El consumo de los hogares aumentó 1%.

El IBGE había anunciado la víspera otro indicador positivo: la reducción de la tasa de desempleo a 5,8% en el trimestre febrero-abril, el más bajo desde 2012 para ese periodo.

En la última encuesta semanal Focus del banco central, el crecimiento de la economía para este año fue estimado en 1,89% por las instituciones financieras y los expertos consultados.

En 2025, el crecimiento de la economía brasileña fue de 2,3%.

Lula, que a los 80 años aspira a ganar un cuarto mandato, fustiga la estricta política monetaria del banco central, por considerar que impide el crecimiento.

Para contener la inflación, el banco central mantiene una de las tasas de interés de referencia más altas del mundo, en 14,5%.

En las presidenciales, Lula se enfrentará con el senador Flavio Bolsonario, de 45 años, hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), quien cumple prisión domiciliaria por intento de golpe.

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