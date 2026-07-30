La economía de Francia creció un 0,2% en el segundo trimestre

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La economía francesa regresó a la senda del crecimiento en el segundo trimestre, impulsada por las exportaciones y por el repunte de la demanda interna, indicó este jueves el instituto nacional de estadísticas Insee.

El producto interno bruto (PIB) creció un 0,2% entre abril y junio, en un contexto internacional muy incierto, tras una contracción del 0,1% en el primer trimestre.

La expansión en la segunda economía de la Unión Europea (UE) es, sin embargo, inferior a la que anticipaba hasta ahora el Insee (0,3%), pero en línea con las estimaciones del Banco de Francia.

«Es una buena noticia. Eso demuestra que, pese a los vientos en contra –y de eso no faltan en estos tiempos–, la economía francesa ha resistido», celebró el ministro francés de Economía, Roland Lescure, en la radio France Inter.

La contracción a inicios de año hizo temer a algunos economistas una recesión técnica, es decir, dos trimestres consecutivos de retroceso, como consecuencia de la inflación vinculada al conflicto en Oriente Medio iniciado en febrero.

Pero el 17 de junio, la coyuntura mejoró con la firma de un protocolo de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que provocó una caída de los precios de la energía y la inflación (del 2,4% interanual en mayo al 1,8% en junio).

El crecimiento del segundo trimestre se vio favorecido por el consumo de los hogares, pilar tradicional de la expansión, que aumentó un 0,2% tras una caída del 0,3% en los tres primeros meses del año.

Este se vio impulsado por el consumo de bienes manufacturados y de servicios. En cambio, los hogares consumieron menos productos alimentarios y, sobre todo, menos productos petroleros refinados y energía.

El comercio exterior contribuyó positivamente al crecimiento (+0,6 puntos, tras -0,8 puntos en el primer trimestre). Las exportaciones repuntaron claramente, un 2,6% después de una caída del 3,1% entre enero y marzo.

Los resultados «son tranquilizadores», pero «no resultan estimulantes ya que la aceleración sigue siendo modesta», estimó Fabien Bossy, economista jefe para Francia del banco de inversiones de Société Générale.

«El primer semestre sigue siendo malo», abundó Mathieu Plane, del Observatorio Francés de Coyunturas Económicas, para quien «la incertidumbre geopolítica» y «la dinámica de los precios del petróleo» influirán en el segundo.

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