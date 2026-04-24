La economía de Irán podría resistir al bloqueo de EEUU, según analistas

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El bloqueo naval de Estados Unidos a Irán debería ralentizar la producción petrolera del país en las próximas semanas, pero es prematuro predecir un colapso económico, estiman diversos analistas.

Tras semanas de bombardeos y ataques de represalia, el interés está ahora puesto en el estrecho de Ormuz, por el que transita habitualmente cerca de una quinta parte del petróleo y del gas mundiales.

En respuesta al cierre de esta vía marítima por parte de Teherán, Washington impuso el 13 de abril un bloqueo de los puertos iraníes para obligar a la república islámica a aceptar compromisos.

Pero esta apuesta podría no dar sus frutos, al menos a corto plazo.

«Si el bloqueo dura más de dos o tres meses, puede causar más daños» a Irán, subraya Saeed Laylaz, analista económico y profesor en la Universidad Shahid Beheshti de Teherán. Pero los «causados a los países del sur del golfo Pérsico serán sin duda más importantes».

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el martes que Irán está «colapsando financieramente» debido al bloqueo y que el país se ha quedado sin «efectivo».

Su secretario del Tesoro, Scott Bessent, predijo que las instalaciones de almacenamiento de la isla de Jark, principal terminal de exportación de crudo del país, «estarán llenas y los frágiles pozos de petróleo iraníes se cerrarán».

El tiempo del que dispone Teherán antes de alcanzar su límite de almacenamiento se mide en «semanas más que en días», estima, sin embargo, Jamie Ingram, redactor jefe del Middle East Economic Survey (MEES), aunque es probable que Irán «reduzca ligeramente su producción antes de llegar a ese punto».

Arne Lohmann Rasmussen, analista jefe de Global Risk Management, considera por su parte que el país «alcanzará sus límites de almacenamiento en aproximadamente un mes, pero ya podría verse obligado a reducir parte de su producción petrolera en dos semanas».

– Producción de petróleo a la baja –

Según un análisis del experto petrolero Homayoun Falakshahi, difundido por la sociedad Kpler, la producción de crudo iraní ya se ha ralentizado desde el inicio de la guerra.

Esta cayó de unos 200.000 barriles diarios en marzo hasta los 3,68 millones, y se espera que baje otros 420.000 barriles diarios en abril para situarse en 3,43 millones, lo que refleja «las perturbaciones de las exportaciones y las limitaciones de refinado vinculadas al conflicto en curso», según Falakshahi.

Y la isla de Jark «no debería constituir un cuello de botella particular» para Irán, explica Jamie Ingram, ya que se trata de una instalación de almacenamiento orientada a la exportación y el petróleo puede enviarse a otros lugares.

Irán es más dependiente de las exportaciones de petróleo a través del estrecho de Ormuz desde los ataques estadounidenses e israelíes, que dañaron otros sectores de la economía.

Pero el «país también ha demostrado su capacidad para resistir a enormes caídas de los ingresos petroleros durante las anteriores rondas de sanciones», subraya Ingram.

Trump anunció el martes una prórroga de la tregua que entró en vigor el 8 de abril por un periodo inicial de dos semanas, con el fin de dar tiempo a las conversaciones mantenidas bajo los auspicios de Pakistán.

Teherán elogió los esfuerzos del mediador pakistaní, sin comentar el anuncio del presidente estadounidense, al tiempo que afirmó que el estrecho de Ormuz no se abriría mientras el bloqueo naval estadounidense permaneciera en vigor.

Ali Vaez, del International Crisis Group, reconoce que la economía iraní, que ya estaba debilitada antes de la guerra, se enfrenta ahora a multitud de desafíos.

Pero «los líderes iraníes ya han demostrado que tienen un umbral de tolerancia elevado, incluso si la presión sobre los iraníes de a pie se intensifica», señala.

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