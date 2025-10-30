La economía de la eurozona acelera su crecimiento en el tercer trimestre hasta el 0,2 %

Bruselas, 30 oct (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de la zona del euro aumentó un 0,2 % entre julio y septiembre en comparación con el trimestre previo y el de la Unión Europea se incrementó en un 0,3 % en el mismo periodo, en ambos casos una décima por encima del crecimiento experimentado en el segundo trimestre del año.

En comparación con el tercer trimestre de 2024, la economía creció un 1,3 % en los países de la moneda única y un 1,5 % en el conjunto de los Veintisiete, según la estimación preliminar publicada este jueves por la oficina de estadística comunitaria Eurostat. EFE

