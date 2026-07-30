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La economía de la eurozona creció un 0,4 % en el segundo trimestre tras estancamiento

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Bruselas, 30 jul (EFE).- El crecimiento de la economía en la eurozona se aceleró un 0,4 % durante el segundo trimestre de 2026 y tras su estancamiento a principios de año, según datos preliminares difundidos este jueves por la oficina de estadística europea, Eurostat.

La expansión del producto interior bruto (PIB) en el área del euro fue 4 décimas superior al primer trimestre del año, cuando no hubo crecimiento económico en plena guerra en Oriente Medio. EFE

par/mb

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