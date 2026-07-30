La economía de la eurozona creció un 0,4 % en el segundo trimestre tras estancamiento

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Bruselas, 30 jul (EFE).- El crecimiento de la economía en la eurozona se aceleró un 0,4 % durante el segundo trimestre de 2026 y tras su estancamiento a principios de año, según datos preliminares difundidos este jueves por la oficina de estadística europea, Eurostat.

La expansión del producto interior bruto (PIB) en el área del euro fue 4 décimas superior al primer trimestre del año, cuando no hubo crecimiento económico en plena guerra en Oriente Medio.

Se trata del mayor dato de crecimiento en el último año, ya que durante los dos últimos trimestres de 2025 se registró un incremento del 0,3 % en el tercer trimestre y del 0,2 % entre octubre y diciembre de ese mismo ejercicio.

En cuanto a la Unión Europea (UE) en su conjunto, el crecimiento fue del 0,5 % en el segundo trimestre de 2026, frente al 0,1 % anotado en los primeros tres meses del año.

Entre los países que más han acelerado sus economías se encuentran Irlanda (+3,9 %), que el trimestre anterior había registrado una caída de 7 décimas, así como Lituania (+1,7 %) y Suecia (+1,4 %).

Entre las grandes economías del bloque -Francia, Italia y Alemania- todas se situaron en un crecimiento del 0,2 %, por debajo de la media de la eurozona. Por su parte, España se coloca con un crecimiento del 0,7 %, una décima superior al trimestre anterior.

Bélgica y Austria registraron los valores de crecimiento más bajos, ambos del 0,0 %.

Los datos de este trimestre respecto al mismo periodo del año anterior muestran un crecimiento más elevado, del 1 %, en la eurozona y del 1,2 % entre los países de la UE. EFE

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