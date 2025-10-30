La economía de la zona euro crece un 0,2% en el tercer trimestre, mejor de lo esperado

afp_tickers

1 minuto

El PIB de la zona euro creció un 0,2% en el tercer trimestre respecto a los tres meses anteriores, mejor de lo esperado, gracias en parte a los buenos datos de Francia, informó el jueves Eurostat.

El consenso de los analistas de FactSet y Bloomberg esperaba una cifra inferior (0,1%).

En términos interanuales, el Producto Interior Bruto (PIB) creció un 1,3% en los 20 países de la zona euro, y un 1,5% en toda la Unión Europea, según la oficina de estadísticas de la UE.

El crecimiento intertrimestral más fuerte de la Unión se dio en Suecia (+1,1%), que no forma parte de la zona euro.

Dentro del club de la moneda única, Francia sorprendió positivamente con un guarismo del 0,5%, a pesar de la inestabilidad política reinante.

Entre las grandes economías de la moneda común, España tuvo el desempeño más alto (0,6%), bien por delante de Alemania, mayor economía del bloque, e Italia, donde el crecimiento fue nulo.

Portugal también presumió de fortaleza, con un crecimiento del 0,8% en el tercer trimestre.

Esta primera estimación del crecimiento en la zona euro se produjo horas antes de una reunión de gobernadores del Banco Central Europeo (BCE) en Italia, en la que se espera que mantengan sin cambios los tipos de interés, de acuerdo con los analistas.

ob/jca/vk/avl/pc