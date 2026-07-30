La economía de México repunta en el segundo trimestre por «efecto del Mundial»

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La economía mexicana repuntó en el segundo trimestre de 2026 impulsada, según expertos, por actividades relacionadas al Mundial de fútbol y al buen desempeño del sector agropecuario.

El PIB de la segunda mayor economía de América Latina después de Brasil creció 2,1% en un año, mientras que en relación con el primer trimestre se expandió 1,5%, informó el jueves el instituto nacional de estadística, INEGI.

La cifra se compara con el crecimiento de apenas 0,2% anual del primer trimestre y se explica por el incremento del comercio y la construcción de cara al Mundial de fútbol, que México acogió junto a Estados Unidos y Canadá en junio.

«Hubo muchos más turistas», celebró la presidenta Claudia Sheinbaum, que celebró la «muy buena noticia» del PIB. «Fue un éxito el Mundial, en las tres ciudades y en otros lugares del país».

Gabriela Siller, jefa de análisis del banco BASE, explicó en un reporte a clientes que «aproximadamente las dos terceras partes del crecimiento trimestral se debió al efecto del Mundial».

«El impacto neto del Mundial sobre el crecimiento de la economía de México en 2026 se estima en 0,17 puntos porcentuales», escribió la experta. El resto, añadió, respondió a «un efecto de rebote» tras el débil desempeño del primer trimestre.

Las actividades primarias, que incluyen principalmente al sector agropecuario y representan la menor proporción del PIB, saltaron 7,3%.

Las terciarias, que abarcan al vasto sector de servicios, crecieron 2,5%, mientras que las secundarias, de la industria y la construcción, subieron 0,8%.

En 2025, la economía mexicana creció apenas 0,8%, su nivel más bajo desde el desplome de 8,5% de 2020 por la pandemia del coronavirus.

jla/jt/nn