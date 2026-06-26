La economía de República Dominicana tuvo un crecimiento interanual en mayo de 4,7 %

Compartir

3 minutos

Santo Domingo, 25 jun (EFE).- La economía de República Dominicana registró un crecimiento interanual en mayo de 4,7 %, mientras que durante los primeros cinco meses del año fue de 4,2 %, según cifras divulgadas este jueves por el Banco Central (emisor).

El organismo resaltó en un documento que el crecimiento de los primeros cinco meses se produce dentro de un contexto externo convulso, marcado por tensiones geopolíticas en Oriente Medio y un incremento de los costos de transporte internacional de mercancías y del petróleo.

El comportamiento exhibido por la economía durante mayo de 2026 obedece principalmente a la expansión del valor agregado real de los sectores construcción (7,1 %), minería (6,4 %) y las actividades de servicios en su conjunto (5,3 %), aseguró el organismo.

También enumeró el crecimiento de un 8,3 % en los servicios profesionales, así como de un 8,2 % en los servicios financieros y un 7,7 % en la enseñanza.

En adición, la manufactura local creció 2,9 % y la agropecuaria 2,0 %, mientras el valor agregado de la manufactura de zonas francas registró una variación de -4,1 %.

El Banco Central explicó que la expansión interanual de 7,1 % en mayo de 2026 en el sector de la construcción estuvo impulsada por la ejecución de proyectos comerciales, residenciales y turísticos de capital privado, así como por condiciones adecuadas de financiamiento.

En este contexto, al cierre de mayo de 2026 el crédito al sector creció 23,7 % de forma interanual, equivalente a más de 35.000 millones de pesos (unos 584 millones de dólares) adicionales respecto al mismo período del año anterior.

Este desempeño también se reflejó en el aumento de los volúmenes de ventas de los principales insumos de construcción, evidenciando los encadenamientos productivos que caracterizan al sector.

La minería registró un crecimiento interanual de 6,4 % en mayo de 2026, explicado por el aumento en la extracción de oro y plata, en un contexto de los precios internacionales favorables de estos metales. Asimismo, la manufactura local se expandió 2,9 %, en gran medida por incrementos en la producción de minerales no metálicos, bebidas alcohólicas y sustancias químicas.

El Banco Central concluyó destacando que continúa dando seguimiento al desempeño de la economía dominicana en un entorno internacional caracterizado por elevada incertidumbre, procurando que la política monetaria contribuya a preservar la estabilidad de precios y condiciones macroeconómicas adecuadas.

El Gobierno dominicano implementó recientemente una serie de medidas económicas y fiscales para «reimpulsar» la economía con el propósito de captar unos 50.000 millones de pesos (unos 834 millones de dólares) durante un año, ante la inestabilidad del precio internacional del petróleo, los agroquímicos y el transporte marítimo, principalmente. EFE

rsl/mt/seo