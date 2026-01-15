The Swiss voice in the world since 1935

La economía de Venezuela creció un 8,5 % en 2025, dice Delcy Rodríguez ante el Parlamento

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 15 ene (EFE).- La economía de Venezuela creció un 8,5 % en 2025 y el país ya registra 19 trimestres consecutivos de crecimiento, lo que lo pone «en el liderazgo como primera economía en América Latina», aseguró este jueves la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien presentó el informe de gestión correspondiente al año pasado en nombre del mandatario Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos.EFE

csm/bam/lnm

(foto)(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR