La economía de Venezuela creció un 8,5 % en 2025, dice Delcy Rodríguez ante el Parlamento

1 minuto

Caracas, 15 ene (EFE).- La economía de Venezuela creció un 8,5 % en 2025 y el país ya registra 19 trimestres consecutivos de crecimiento, lo que lo pone «en el liderazgo como primera economía en América Latina», aseguró este jueves la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien presentó el informe de gestión correspondiente al año pasado en nombre del mandatario Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos.EFE

csm/bam/lnm

(foto)(vídeo)