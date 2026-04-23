La economía dominicana creció 4.1 % en el primer trimestre del año

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Santo Domingo, 23 abr (EFE).- El indicador mensual de actividad económica (IMAE) de la República Dominicana registró un crecimiento del 5.1 % interanual en marzo, ubicando en 4.1 % el promedio acumulado durante el primer trimestre de este año, informó este jueves el Banco Central (BCRD).

El comportamiento de la actividad económica en marzo obedeció principalmente al desempeño interanual favorable del sector construcción (8.0 %), manufactura de zonas francas (7.8 %), intermediación financiera, seguros y actividades conexas (7.0 %) y las actividades del sector servicios en su conjunto (5.9 %), destacándose entre estas últimas hoteles, bares y restaurantes (8.0 %), transporte y almacenamiento (7.6 %), salud (6.4 %) y comercio ( 5.1 %).

También registraron un crecimiento positivo la manufactura local (3.9 %) y la agropecuaria (2.4 %), precisó el BCRD en un comunicado.

En su información, el banco emisor precisó que «continuará monitoreando el desempeño de la economía dominicana ante el desafiante entorno internacional imperante, marcado por elevados niveles de incertidumbre derivados de tensiones geopolíticas».

En este contexto, «la orientación de la política monetaria y las condiciones financieras internas se mantienen alineadas con el objetivo de mantener la estabilidad de precios, preservando la estabilidad macroeconómica», subrayó.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la República Dominicana alcanzará este año un crecimiento económico de 3.7 %, colocándose como la cuarta de mayor dinamismo en Centroamérica.EFE

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