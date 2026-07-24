La economía dominicana creció un 4,5 % en el primer semestre, afirma el Banco Central

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Santo Domingo, 23 jul (EFE).- República Dominicana registró un crecimiento económico de 4,5 % durante el primer semestre, más del doble de lo registrado el año pasado durante el mismo período, informó este jueves el Banco Central (emisor).

El organismo destacó que este desempeño se logró en un entorno internacional caracterizado por tensiones geopolíticas que han impulsado al alza los precios del petróleo y las tarifas de transporte, generando presiones sobre los costos de producción a nivel global.

Asimismo, fijó en 6,5 % el crecimiento interanual de la economía en junio, factor que atribuyó a la expansión de los sectores minería (18,1 %), construcción (14,9 %), manufactura de zonas francas (5,8 %) y las actividades de servicios en su conjunto (5,2 %), afirmó el banco en un comunicado.

El sector zonas francas creció un 5,8 %, las actividades de servicios en su conjunto (5,2 %), destacándose entre estas últimas servicios financieros (13,1 %), servicios profesionales (8,7 %), educación, (8,9 %), otras actividades de servicios de mercado (5,6 %), hoteles, bares y restaurantes (4.6 %).

En adición, las actividades manufactura local y agropecuaria crecieron un 2,5 % y 1,6 %, respectivamente.

De igual forma, el desempeño estuvo favorecido por condiciones financieras que facilitaron una mayor disponibilidad de recursos para el sector construcción.

El Banco Central precisó que durante junio último se recibieron 816.512 turistas, un incremento de 6,0 % respecto a junio de 2025.

Asimismo, el flujo acumulado de visitantes internacionales alcanzó 4.963.343 personas durante el primer semestre de 2026, para un crecimiento de 10,0 % en comparación con igual período del año anterior.

«Este desempeño favorable refleja los resultados de las estrategias de promoción turística implementadas por el Ministerio de Turismo, orientadas a fortalecer la presencia del país en los principales mercados emisores y a ampliar la diversificación de los países de origen de los visitantes», puntualizó el Banco Central.EFE

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