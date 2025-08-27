La economía dominicana registra expansión interanual de 2,9 % en julio

Santo Domingo, 27 ago (EFE).- La economía dominicana registró una expansión interanual de 2,9 % en julio, superior a la de 1,1 % de junio, sustentada principalmente por un mejor desempeño relativo de los renglones minería, zonas francas, construcción y servicios, informó este miércoles el Banco Central.

Dentro del cuadro de servicios, sobresalen las actividades financieras, hoteles, bares y restaurantes, energía y agua y transporte y almacenamiento.

De esta manera, el crecimiento acumulado de la economía en el período enero-julio 2025 se ubica en 2.4 %, aseguró el organismo regulador en un comunicado.

El organismo destacó «recientes medidas de estímulo» aprobadas por la Junta Monetaria, mediante un programa de liquidez de 81.000 millones de pesos (unos 1,2 mil millones de dólares), que ha facilitado a los bancos comerciales para préstamos dirigidos a los sectores productivos y de servicios.

El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) que maneja el Banco Central, registró una variación de 21,0 % en el sector minería en julio, asociado al incremento en los volúmenes extraídos de oro y plata, situando el crecimiento acumulado de esta actividad en 5,1 % entre enero y julio.

Dentro del sector industrial, se destaca el desempeño de la manufactura de zonas francas, la cual registró un incremento interanual de 7,1 % en julio pasado, incidiendo en este comportamiento la demanda externa de los bienes producidos bajo este régimen.

En este sentido, las exportaciones se incrementaron en 5,0 % en el referido mes, para un total de 805,8 millones de dólares, acumulando 5.057,8 millones de dólares durante los primeros siete meses.

La actividad del sector construcción registró una variación interanual de 3,8 %, mejorando su desempeño respecto a la contracción acumulada de 2,3 % observada en el período enero-junio, afirmó el organismo emisor.

«Este comportamiento se refleja en los volúmenes de ventas locales de insumos clave para el desarrollo de obras de infraestructura, particularmente cemento y varillas, los cuales exhiben incrementos en comparación con julio de 2024», aseguró el Banco Central.EFE

