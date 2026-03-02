La economía dominicana registra un crecimiento interanual de 3,5 % en enero

Santo Domingo, 2 mar (EFE).- La República Dominicana registró un crecimiento interanual del 3,5 % en enero, sustentado principalmente por el desempeño de sectores como la construcción, la manufactura local y el turismo, informó este lunes el Banco Central (BCRD).

El crecimiento «refleja el ritmo de expansión de la actividad económica más alto de los últimos diez meses, luego de haber registrado un crecimiento promedio de 2,1 % en el año 2025», señaló el banco emisor en un comunicado.

Las actividades que más contribuyeron fueron la construcción, que experimentó un aumento de 7,6 %, manufactura local (3,4 %) y las relacionadas al sector servicios en su conjunto (3,5 %), especialmente hoteles, bares y restaurantes, con un 3,8 %.

De acuerdo con el BCRD, este «desempeño se ha logrado pese al contexto internacional de incertidumbre caracterizado por tensiones geopolíticas y cambios en la política de comercio exterior, así como en el ámbito migratorio y de programas sociales implementados por los Estados Unidos, que afectaron las expectativas de los agentes económicos».

Por último, señaló que «continuará monitoreando el comportamiento de la economía, adoptando las acciones necesarias para contribuir a retomar gradualmente la senda de crecimiento en torno al potencial, en la medida que se cuente con los espacios suficientes para hacerlo sin comprometer la estabilidad de precios, que constituye la misión primigenia y compromiso constitucional de la institución».

El BCRD proyecta que la economía del país crecerá en torno al 4 % este año, frente al 2,1 % experimentado en 2025 y tras años liderando América Latina y el Caribe.EFE

