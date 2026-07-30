La economía española creció un 0,7% en el segundo trimestre

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El Producto Interior Bruto de España registró un aumento del 0,7% en el segundo trimestre, un crecimiento «sólido» pese a las repercusiones económicas de la guerra en Oriente Medio, según una estimación provisional del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada el jueves.

«Es un crecimiento, además, sólido, apoyado en la inversión» y pese a un «contexto internacional complejo», dijo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en un vídeo enviado a los medios.

El ministro destacó el efecto de la guerra en Oriente Medio sobre los precios de los carburantes, lo que elevó la inflación en julio al 3,5%, frente al 3,2% registrado aún en junio.

Tras un crecimiento del 0,6% del producto interior bruto (PIB) en el primer trimestre, el dato del segundo trimestre confirma la buena salud de la economía española, la cuarta de la zona euro.

En este contexto favorable, el Gobierno elevó a finales de junio su previsión para este año, al pasar de un crecimiento esperado del PIB del 2,2% al 2,6%, tras un 2,8 % en 2025.

Por su parte, el FMI prevé un crecimiento del 2,1% este año para España, mientras que el Banco de España se muestra más optimista (2,3%), pese al temor expresado en marzo a una «desaceleración significativa» de la actividad debido a las hostilidades en Oriente Medio.

La guerra en Oriente Medio ha disparado los precios del petróleo y en consecuencia la inflación en España, un país donde el coste de la vida, especialmente el de la vivienda, sigue siendo la principal preocupación de la población.

Para apoyar la economía frente al envejecimiento de la población activa, el gobierno español puso en marcha a mediados de abril un gran plan de regularización de inmigrantes en situación irregular.

Hasta ahora se han presentado cerca de 1,2 millones de solicitudes, dos tercios de ellas de extranjeros procedentes de América Latina, según cifras oficiales.

rbj/pc/meb