La economía francesa acelera su crecimiento en el tercer trimestre al 0,5 %

1 minuto

París, 30 oct (EFE).- La economía francesa aceleró su crecimiento en el tercer trimestre, con una progresión del 0,5 % del producto interior bruto (PIB) después del 0,3 % en el segundo, lo que permite anticipar que en el conjunto del año se superará el 0,7 % previsto por el Gobierno.

Ese repunte del 0,5 % se explica sobre todo por una fuerte progresión del 0,8 % de la producción de bienes y servicios entre julio y septiembre, cinco décimas más que entre abril y junio, pero también por la recuperación de la inversión y una contribución netamente positiva del comercio exterior, destacó el Instituto Nacional de Estadística (INSEE) este jueves en un comunicado.

La inversión repuntó un 0,4 % en el tercer trimestre frente al estancamiento en los tres meses precedentes y el comercio exterior contribuyó con nueve décimas al PIB, cuando en el segundo trimestre había restado cuatro décimas. EFE

