La economía francesa creció un 0,9% en 2025

El producto interno bruto (PIB) de Francia aumentó un 0,9% en el conjunto del año 2025, tras un crecimiento del 0,2% en el cuarto trimestre, anunció el viernes el Instituto Nacional de Estadística (Insee) en una estimación preliminar.

El PIB se «desaceleró» en los últimos meses del año pasado, tras un sólido avance del 0,5% en el tercer trimestre, señaló el organismo.

El PIB anual se ajustó a las expectativas, tras el 1,1% registrado en 2024 y el 1,6% de 2023.

La mayoría de los economistas apostaba por un crecimiento del 0,9%, una previsión mejor a la que había planteado inicialmente el gobierno (0,7%).

Sin embargo, algunos economistas eran más optimistas en cuanto al PIB trimestral, y apuntaban que este podría crecer 0,3% o incluso 0,4%.

Según el Insee, en el último trimestre la inversión se desaceleró, siendo del +0,2% (frente al +0,7% del trimestre anterior) pero el consumo de los hogares se «aceleró moderadamente» (pasando a +0,3%, frente al +0,1% del tercer trimestre).

La contribución del comercio exterior al crecimiento fue de nuevo positiva en el cuarto trimestre (+0,9 puntos porcentuales, tras +0,5 puntos porcentuales en el trimestre anterior).

Las exportaciones se desaceleraron fuertemente (+0,9%, tras +3,2%), pero también bajaron mucho las importaciones (-1,7%, tras +1,5%).

En 2025, la demanda interna se aceleró moderadamente, contribuyendo al crecimiento en +0,7 puntos porcentuales, tras +0,6 puntos en 2024, gracias al consumo de los hogares y de las administraciones públicas y a que la inversión prácticamente se estabilizó.

En cambio, el comercio exterior contribuyó negativamente a la evolución del PIB en 2025 (-0,5%, tras +1,3%).

