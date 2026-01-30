La economía francesa creció un 0,9 % en 2025, algo más de lo que esperaba el Gobierno

París, 30 ene (EFE).- La economía francesa se ralentizó en el cuarto trimestre sobre todo por la inversión, con un crecimiento del 0,2 % después del 0,5 % en el tercero, y en el conjunto del año el producto interior bruto (PIB) subió un 0,9 %, una cifra ligeramente superior a las previsiones del Gobierno.

El Instituto Nacional de Estadística (INSEE), que publicó este viernes las cifras de los tres últimos meses y de todo el ejercicio, destacó que el principal vector del crecimiento en Francia en 2025 fue la demanda interna, que aportó siete décimas al PIB global, frente a las seis de 2024.

El comercio exterior, por el contrario, restó cinco décimas al crecimiento el pasado año, cuando había aportado 1,3 puntos en 2024 y las variaciones de existencias de las empresas sumaron siete décimas. EFE

