La economía japonesa creció un 1,1 % en 2025 impulsada por la recuperación del consumo

Tokio, 16 feb (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de Japón creció un 1,1 % interanual en 2025 impulsado por la recuperación del consumo tras años de caída o flacidez, anunció este lunes el Gobierno.

El consumo, que representa en torno al 60 % de la economía del país asiático, aumentó un 1,4 % el año pasado, frente a la caída del 0,6 % de 2024 y el leve incremento del 0,1 % de 2023, según los datos preliminares publicados por la Oficina del Gabinete nipón.

El indicador también se vio favorecido por el aumento de las exportaciones, del 2,9 % el año pasado, frente al incremento del 0,9 % anotado un año antes. EFE

