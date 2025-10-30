La economía mexicana cae un 0,3% interanual en el tercer trimestre

La economía mexicana, la segunda más grande de América Latina después de Brasil, cayó un 0,3% interanual en el tercer trimestre, arrastrada por una debilidad en el sector industrial, informó este jueves el instituto de estadística INEGI.

La economía de México enfrenta un panorama difícil en 2025 ante la incertidumbre por la política comercial de Estados Unidos, el mayor socio comercial del país y destino de más del 80% de sus exportaciones.

El Producto Interno Bruto (PIB) se vio arrastrado por una caída interanual de 2,9% en el sector industrial, que incluye las vitales manufacturas de exportación.

En contraste, las actividades primarias, que incluyen la agricultura y ganadería, y las terciarias, que abarcan el comercio minorista, mostraron avances.

México está actualmente en negociaciones con la administración del presidente estadounidense Donald Trump para evitar la imposición de aranceles a las exportaciones.

En 2026, el país revisará el tratado de libre comercio T-MEC con Estados Unidos y Canadá.

«Creemos que los vientos en contra de la incertidumbre comercial, una política fiscal ajustada y un menor crecimiento de los salarios frenarán el crecimiento económico en los próximos trimestres», dijo la firma británica Capital Economics en un reporte a sus clientes.

La firma de análisis estimó que tras esta contracción, el Banco Central de México (Banxico) podría recortar todavía más su tasa de interés de referencia a 7,25% en su reunión del próximo 6 de noviembre.

