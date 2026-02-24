La economía mexicana crece en 2025 ligeramente más de lo previsto

La economía de México creció 0,8% durante 2025, según la cifra oficial revisada divulgada este lunes y que está ligeramente por encima de la estimación inicial, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI).

Este 0,8% es el desempeño más débil de la economía mexicana desde que cayó 8,5% en 2020 por la pandemia del covid.

El gubernamental INEGI dio a conocer el 30 de enero pasado un resultado inicial de 0,7%, pero en las cifras ajustadas el cuarto trimestre de 2025 tuvo un desempeño superior al esperado.

En 2024, México, la segunda economía de América Latina después de Brasil, creció 1,2%.

Analistas atribuyen este débil crecimiento a las continuas presiones arancelarias de Estados Unidos, el mayor socio comercial del país.

México, que envía a Estados Unidos más del 80% de sus exportaciones, resulta particularmente vulnerable a las políticas comerciales de Trump, lo que ha generado incertidumbre en sectores empresariales y en el clima de negocios en general.

