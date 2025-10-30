La economía portuguesa creció un 2,4 % interanual en el tercer trimestre de 2025

Lisboa, 30 oct (EFE).- El producto interior bruto (PIB) en volumen de Portugal registró un aumento interanual del 2,4 % en el tercer trimestre de 2025, seis décimas porcentuales más que la variación registrada en el trimestre anterior, según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística (INE) luso.

La entidad estadística precisó este jueves en un comunicado que la contribución negativa de la demanda externa líquida a la variación interanual del PIB «fue menos acentuada», reflejando la aceleración de las exportaciones de bienes y servicios y «una ligera desaceleración» de las importaciones de bienes y servicios.

La contribución positiva de la demanda interna a la variación interanual del PIB se mantuvo «próxima» a lo observado en el trimestre anterior, que permitió verificar una aceleración del consumo privado y una desaceleración de las inversiones, según el INE.

Por otro lado, si se compara con el segundo trimestre de 2025, el PIB creció el 0,8 % en volumen, tras un aumento del 0,7 % en el trimestre anterior.

La contribución positiva de la demanda interna a la variación en cadena del PIB aumentó, «reflejando la aceleración del consumo privado».

«Más negativa» fue la contribución de la demanda externa líquida, con una aceleración de las importaciones de bienes y servicios «más pronunciada» que la de las exportaciones de bienes y servicios.

En su proyecto de presupuestos para 2026, el Gobierno de centroderecha del primer ministro, Luís Montenegro, precisó que prevé para este año un crecimiento de la economía lusa del 2 % y para 2026 del 2,3 %. EFE

cch/alf