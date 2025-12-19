La economía rusa crecerá solo el 1 % en el cuarto año de la guerra, según Putin

Moscú, 19 dic (EFE).- La economía rusa crecerá solo el 1 % en 2025, cuarto año de la guerra en Ucrania, reconoció hoy el presidente ruso, Vladímir Putin, durante su intervención ante la prensa y la ciudadanía en directo por la televisión.

«El crecimiento del PIB (en 2025) es de 1 %», aseveró y añadió que «si analizamos los últimos tres años, el crecimiento total fue de un 9,7 %».

Añadió que, mientras, «durante ese tiempo el crecimiento de la economía en la zona euro fue de un 3,1 %».

Putin señaló que la ralentización de la economía rusa «es una acción consciente del Gobierno, el Banco Central de Rusia, y sobre todo de la dirigencia del Estado ruso, vinculada con el control de la inflación».

«Y debemos destacar que estamos solucionando esta tarea en términos generales, ya que nos pusimos el objetivo de reducir la inflación al menos hasta un 6 %», señaló, al indicar que probablemente este indicador sea menor y ronde el nivel entre el 5,7 -5,8 %.

Insistió en que «la reducción del ritmo de crecimiento económico es un paso consciente, el pago por conservar la calidad de la economía y los indicadores macroeconómicos».

Sostuvo que en 2025 la producción industrial creció a la par del Producto Interior Bruto en un 1 %, «pero la industria de procesamiento creció en 3,1 %».

Putin, que no aludió al gasto militar del año que concluye, aseveró que el «déficit del presupuesto federal es de 2,6 %» y pronosticó que este indicador se reducirá al 1,6 % en 2026.

Debido a las sanciones estadounidenses contra las dos mayores petroleras rusas, en noviembre las exportaciones rusas de crudo cayeron un 35 %.

Además, Defensa reconoció esta semana que el Estado ruso gastó unos 140.000 millones de dólares en la campaña militar en Ucrania en 2025, un 5,1 % del presupuesto federal.EFE

