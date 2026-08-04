La economía turística de México crece un 0,1 % anual en el primer trimestre de 2026

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Ciudad de México, 4 ago (EFE).- La economía relacionada con el turismo en México creció un 0,1 % anual en el primer trimestre de 2026, ante un alza en los bienes y el consumo de los turistas nacionales, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El avance del indicador, que el Inegi llama producto interno bruto (PIB) turístico, es resultado del aumento interanual de 1 % en los bienes, contrarrestado por una caída del 0,2 % en los servicios, detalló el instituto autónomo en su informe basado en cifras originales.

Además, el indicador de consumo turístico creció un 0,2 % interanual de enero a marzo por un aumento del 5,3 % en el consumo interno, en contraste con un descenso del 18,4 % del realizado por los extranjeros.

Por otro lado, los indicadores trimestrales de la actividad turística (ITAT) del Inegi reportaron una caída trimestral del 0,8 % de la economía turística en los primeros tres meses del año frente al trimestre anterior, de acuerdo con cifras desestacionalizadas.

Este retroceso ocurrió pese al avance trimestral de 0,3 % en bienes y la caída de 1,1 % en los servicios.

Asimismo, el consumo turístico se contrajo un 0,7 % trimestral, con una subida de 0,5 % en los turistas internos, contrarrestado por una caída del 5,9 % de los turistas extranjeros.

Los datos reflejan la tendencia al alza del turismo en México, que recibió 47,8 millones de visitantes internacionales en 2025, un 6,1 % más que en 2024, lo que consolidó el crecimiento sostenido del sector tras la recuperación posterior a la pandemia de covid-19.

El ingreso de divisas por visitantes internacionales alcanzó los 34.992 millones de dólares en 2025, un incremento anual de 6,2 %, con lo que el país registró un nuevo máximo histórico por este concepto.

México es el sexto país más visitado del mundo, según el Gobierno y empresarios, según datos de la Organización Mundial del Turismo, y la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, fijó como meta que figure entre los cinco primeros. EFE

csr/psh