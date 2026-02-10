The Swiss voice in the world since 1935
La economía turística de México crece un 0,6 % en tercer trimestre de 2025

Ciudad de México, 10 feb (EFE).- La economía relacionada con el turismo en México se elevó un 0,6 % anual en el tercer trimestre de 2025, impulsada en particular por los bienes, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El aumento del indicador, que el Inegi llama producto interior bruto (PIB) turístico, es resultado del avance interanual del 1,8 % en el rubro de bienes y de una subida de 0,3 % en los servicios, detalló el instituto autónomo en su reporte con base en cifras originales.

Mientras que el consumo turístico creció un 0,7 % interanual de julio a septiembre pasados, con un aumento del 1,2 % en el de origen interno, pero con una contracción del 2,4 % en el de origen receptivo, de turistas extranjeros.

Por otro lado, los indicadores trimestrales de la actividad turística (ITAT) del Inegi reportaron un incremento trimestral del 0,8 % de la economía turística entre julio y septiembre frente a los tres meses anteriores, de acuerdo con cifras desestacionalizadas.

Este aumento ocurrió por el avance trimestral del 1,7 % en los bienes y del 0,5 % en los servicios.

Asimismo, el consumo turístico creció un 0,8 % trimestral, con una subida del 0,9 % de los turistas internos, pero una caída del 0,7 % en el de los extranjeros.

Los datos reflejan la tendencia al alza del turismo en México, que recibió 45,03 millones de turistas internacionales en 2024, un 7,4 % más que en 2023, un incremento sostenido desde el fin de la pandemia de la covid-19.

El ingreso de divisas por viajeros internacionales en 2024 totalizó 30.246,2 millones de dólares, casi un 6 % más que el año anterior.

México es el sexto país más visitado del mundo, según el Gobierno y empresarios, con base en datos de la Organización Mundial del Turismo, mientras que la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, fijó como meta figurar entre los cinco primeros. EFE

csr/jgb

