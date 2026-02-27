La economía y el rumbo del Gobierno dividen al Parlamento en primer año de Orsi en Uruguay

Hernán Ogállar Vidal

Montevideo, 27 feb (EFE).- Uruguay llega al primer año de la presidencia de Yamandú Orsi, que se cumple el 1 de marzo, con un balance político polarizado, en el que el oficialismo destaca el crecimiento económico y la baja inflación, mientras la oposición alerta sobre un freno a la inversión privada y retrocesos en áreas clave de la gestión.

Orsi ha gobernado sin mayoría propia en el Parlamento —una situación inédita desde la recuperación democrática en 1985—, lo que ha obligado al Ejecutivo a negociar cada proyecto y ha marcado un primer año atravesado por acuerdos como el presupuesto quinquenal y controversias por la cancelación de contratos y la revisión de reformas de la Administración anterior.

Orden y recuperación social

Desde el Frente Amplio, el senador Daniel Caggiani defendió la gestión y la describió como una etapa «de instalación y de organización» frente a un país que -asegura- presentaba cuentas públicas «desordenadas» y un fuerte «endeudamiento social» heredado del Gobierno anterior.

Caggiani destacó que, a pesar de los desafíos, se lograron acuerdos parlamentarios clave, como la aprobación del presupuesto quinquenal.

En el plano económico, subrayó el crecimiento, el aumento del empleo con «la mayor cantidad de personas con empleo en los últimos 35 años» y una inflación por debajo del 4 %, lo que, según afirmó, permitió recuperar salario real y jubilaciones.

En la misma línea, la senadora Patricia Kramer aseguró que se sentaron «las bases de mejores y mayores transformaciones» gracias a la negociación parlamentaria. Destacó la aprobación de la ley de eutanasia, el consenso presupuestal, la misión oficial a China y la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Falta de rumbo y retrocesos

El panorama descrito por la oposición es diametralmente opuesto. Para el senador del Partido Colorado Robert Silva, el Gobierno de Orsi «no tiene rumbo» y carece de «un proyecto país», denunciando además «retrocesos marcados» en áreas fundamentales como la educación y las políticas sociales.

Silva fue especialmente crítico con las decisiones de revertir proyectos de la Administración de Luis Lacalle Pou (2020-2025), como el rediseño del plan de abastecimiento de agua potable y la cancelación del contrato para la compra de patrulleras oceánicas al astillero español Cardama.

Sobre este último caso, acusó al Ejecutivo de «anteponer el interés político partidario electoral del año 2029 al interés nacional» y advirtió que la rescisión afecta «la certeza jurídica» y la credibilidad internacional.

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva calificó la gestión como «un Gobierno de asamblea», con escasa acción, que «desperdició el año de oro».

También sostuvo que los «énfasis destructivos» y una postura que «desalienta la inversión» están generando salida de empresas. «Mucho peor. Nosotros dejamos un país en funcionamiento», afirmó, y alertó sobre la pérdida de competitividad frente a Argentina, Chile y Paraguay, a los que definió como «un imán de inversiones».

El desafío del diálogo y el tratado con la UE

Pese a las diferencias, tanto oficialismo como oposición coinciden en que la reciente ratificación del tratado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) representa una oportunidad histórica.

Sin embargo, discrepan en cómo capitalizarla y, mientras Caggiani la ve como un escenario «muy positivo» para el crecimiento, Da Silva advierte que si el Gobierno no cambia de rumbo hacia políticas «pro mercado» el país desaprovechará la coyuntura.

De cara al nuevo año legislativo, que el presidente Orsi inaugurará este 2 de marzo con su discurso a la nación en la Asamblea General, la relación oficialismo oposición asoma como uno de los mayores retos.

Desde el Partido Colorado lamentan que el Gobierno «ha dinamitado la relación» priorizando intereses electorales, mientras que el Partido Nacional vaticina que las relaciones «van a ser bastante más complicadas». EFE

