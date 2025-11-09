La ecuatoriana Katherine Tisalema no tiene rival en la Behobia-San Sebastián

2 minutos

San Sebastián (España), 9 nov (EFE).- La ecuatoriana Katherine Tisalema, especialista en media maratón, se ha alzado con un triunfo incontestable en la Behobia-San Sebastián, una de las clásicas populares más importantes del calendario atlético español, que en su sexagésima edición, sobre una distancia de 20 kilómetros, contó con la participación de 30.000 corredores.

A Tisalema le ha bastado con poner un ritmo alto en la última subida de Miracruz para llegar en solitario a la línea de meta, con un tiempo de 1h09:34.

La experta en maratones Sara Benedí sorprendió de inicio tras el pistoletazo de salida, escapándose en solitario casi desde las primeras zancadas y dejando tras de sí un grupo perseguidor selecto en el que no aparecía la favorita, Elena Loyo.

La cabeza de carrera se sustituyó al primer cuarto de hora por un cuarteto del que ya tiraba Tisalema, una de las destacadas en el Cross Internacional de San Sebastián la pasada semana y que llegaba con opciones a la victoria, junto a la keniana Kimuge, la argentina María Luz Tesuri y la triatleta María Varo.

Noshim Mandoy Kimuge incrementó el ritmo y se llevó consigo a María Varo pero no fue más que un espejismo, porque Tisalema, que parecía retrasarse unos metros, enseguida tomó el control y se veía como una de las mujeres más en forma del grupo.

Estaba próxima ya la segunda gran dificultad de esta Behobia, el Alto de Miracruz, y era muy importante llegar bien posicionada y con fuerzas como lo hizo Tisalema, incrementando el ritmo y dejando como única oposición, pero ya alejada unos buenos metros en una cuesta que se hacía insufrible, a una africana Kimuge que no podía con el alto ritmo de la sudamericana.

Tisalema no iba a dejar escapar la ocasión y ante la debilidad de sus perseguidoras, en el momento más duro del recorrido, redobló esfuerzos y salió como una flecha cuando se vislumbraba ya muy al fondo la pancarta de meta en el Boulevard de San Sebastián, que traspasó dejando muy alejadas a las que fueron sus compañeras de viaje en esta carrera pedestre.

Tisalema completa un último mes de competición de ensueño porque hizo récord de la media maratón de Ávila Monumental en octubre y fue una de las grandes animadoras en el Cross Internacional de San Sebastián la pasada semana, solo superada por las corredoras africanas.

Clasificación femenina Behobia-San Sebastián

1.- Katherine Tisalema (ECU) 1:09.34 horas

2.- Noshim Mandoi Kimuge (KEN) a 25 segundos

3.- María Varo (ESP) a 1.09 minutos. EFE

