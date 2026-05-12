La ecuatoriana María ‌Fernanda Espinosa es la quinta candidata para liderar la ONU

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Naciones Unidas, 12 may (EFE).- La diplomática ecuatoriana María ‌Fernanda Espinosa fue nominada por Antigua y Barbuda para unirse a la contienda por suceder a António Guterres como secretario general de la ONU.

Espinosa, que ejerció como presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas entre 2018 y 2019, convirtiéndose en la cuarta mujer en ese puesto, también fue ministra de Defensa (2012-2014) y canciller (2017-2018) de su país, durante los mandatos del expresidente Rafael Correa.

«Recibimos su documentación anoche. Ha sido propuesta por Antigua y Barbuda», respondió a EFE La Niece Collins, portavoz de la presidenta de la Asamblea General de la ONU, quien avanzó que en las próximas horas se oficializará su candidatura.

La ecuatoriana se convierte en la quinta candidata a suceder a Guterres.

Su candidatura se une a la del actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi; la expresidenta chilena Michelle Bachelet; la actual secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan, y el expresidente de Senegal Macky Sall.

Todos ellos ya participaron hace unas semanas en un diálogo interactivo en el que cada uno contó con tres horas para exponer sus prioridades y responder a las preguntas de los Estados miembros y representantes de la sociedad civil.

Pese a que no es una norma escrita, la organización intenta cumplir con cierta rotación regional en el cargo para segurar la representatividad. Si se vuelve a cumplir, esta vez correspondería a América Latina.

Además, varias voces dentro del organismo, como la presidenta de la Asamblea General, la alemana Annalena Baerbock, han invitado a los Estados miembros a presentar y apoyar candidaturas de mujeres, porque en los 80 años de la organización nunca ninguna ha desempeñado el cargo.

Está previsto que a finales de julio, después de los diálogos, los 15 miembros del Consejo de Seguridad debatan sobre los candidatos a puerta cerrada y hacia finales de año la Asamblea General formalice el nombramiento.

La decisión suele concretarse entre agosto y octubre. EFE

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