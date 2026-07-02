La editorial Dom Quixote felicita a Lídia Jorge por ganar el Premio Camões

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Lisboa, 2 jul (EFE).- La editorial portuguesa Dom Quixote felicitó este jueves a la escritora Lídia Jorge por la concesión del Premio Camões 2026 y aseguró que el galardón, el más importante de las letras en lengua portuguesa, confirma y refuerza el reconocimiento de la autora como una de las figuras más relevantes de la literatura contemporánea en Portugal.

En un comunicado, la editorial, responsable de la publicación de la obra de Jorge, destacó que el Premio Camões distingue cada año a un autor cuya trayectoria haya contribuido al engrandecimiento cultural y literario del portugués, una condición que, afirmó, cumple sobradamente el conjunto de la producción literaria de la escritora.

Dom Quixote subrayó que la concesión del galardón llega pocos días después de que Lídia Jorge fuera anunciada como ganadora del Premio Austriaco de Literatura Europea, que recibirá el próximo 27 de julio en Salzburgo, lo que, a su juicio, consolida su posición como la escritora portuguesa viva más reconocida y premiada.

La editorial repasó asimismo los principales reconocimientos nacionales e internacionales obtenidos por la autora en los últimos años, entre ellos el Premio Médicis de Francia, concedido en 2023 por primera vez a un escritor en lengua portuguesa; el Premio Pessoa, recibido en 2025, y el doctorado honoris causa otorgado ese mismo año por la Universidad de las Azores.

También recordó que en 2026 Lídia Jorge recibió en Galicia el Premio Arzobispo Juan de San Clemente y asistió recientemente al estreno de la adaptación operística de su novela Os Memoráveis.

Dom Quixote aprovechó además el comunicado para destacar la reciente publicación de O Céu Cairá Sobre Nós, un volumen que reúne las crónicas que la escritora publica regularmente en la edición española del diario El País.

Lídia Jorge debutó en 1980 con O Dia dos Prodígios, considerada una de las obras fundamentales de la literatura portuguesa posterior a la Revolución de los Claveles.

Desde entonces ha cultivado la novela, el cuento, el ensayo, el teatro, la poesía y la crónica, con títulos como A Costa dos Murmúrios, O Vale da Paixão, O Vento Assobiando nas Gruas, Os Memoráveis, Estuário y Misericórdia. EFE

mf/gad