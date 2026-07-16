La editorial Marvel Comics se traslada a California tras casi 90 años en Nueva York

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Nueva York, 16 jul (EFE).- Marvel Comics anunció este viernes que trasladará sus operaciones a Burbank (California) tras estar ubicada durante casi 90 años en Nueva York con el fin de unificar todos sus negocios en una ciudad.

«De cara al futuro, hemos tomado la decisión de trasladar la división de Cómics y Franquicia a la sede central de Marvel en Burbank. Este traslado situará al equipo junto a nuestra organización creativa y creará oportunidades de colaboración tanto dentro de Marvel como Disney», apuntó la empresa en una carta enviada a empleados y recogida por The Hollywood Reporter.

Burbank es actualmente la sede de Marvel Studios y de su empresa matriz, The Walt Disney Company.

El mensaje, firmado por el director de ‘streaming’, televisión y animación de Marvel Studios, Brad Winderbaum, y David Abdo, director general de cómics y franquicias de la compañía, indica que el objetivo sigue siendo «crear los mejores cómics del sector».

«Reunir a nuestros equipos de cómics, cine, televisión y otras áreas creativas nos ayudará a aprender unos de otros, a colaborar y a aprovechar los puntos fuertes que hacen de Marvel la auténtica ‘Casa de las Ideas'», apuntaron los ejecutivos.

Ambos subrayaron que Nueva York ha desempeñado «un papel fundamental en la identidad de Marvel como empresa y en las páginas de nuestros cómics», y que la ciudad seguirá «formando parte de nuestro ADN».

Además, animaron a los empleados de Nueva York a «continuar este viaje en California» y afirmaron estar comprometidos «a apoyar a todos los trabajadores afectados durante esta transición, que se llevará a cabo a lo largo de los próximos doce meses».

Según The Hollywood Reporter, la empresa llevaba meses pensando en trasladar su división editorial a Burbank para unificar sus negocios, y su contrato de alquiler en Nueva York expira el próximo año.

Al igual que Marvel, en 2015 la editorial DC Comics también trasladó sus operaciones a Burbank, sede de Warner Bros.

La empresa también anunció hoy que ha nombrado a Stephen Wacker nuevo editor jefe de Marvel Comics. Wacker ha editado tomos de ‘Spider-Man’, ‘Daredevil’ o ‘Hawkeye’, entre otros.

Wacker se incorporará al equipo de Marvel Comics en Burbank la semana del 27 de julio. EFE

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