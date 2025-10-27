La ejecutiva de JxCat decide por unanimidad romper sus acuerdos con el PSOE

Perpiñán (Francia), 27 oct (EFE).- La ejecutiva de JxCat ha decidido este lunes por unanimidad romper sus acuerdos con el PSOE, tras una reunión de tres horas en las que el líder del partido, Carles Puigdemont, les ha trasladado su posición, han explicado a EFE fuentes de Junts.

A las 17:00 horas está previsto que se celebre una comparecencia pública en la que Junts explicará su decisión, con la posibilidad de que sea refrendada por las bases del partido en una consulta interna en los próximos días. EFE

