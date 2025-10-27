La ejecutiva de JxCat decide por unanimidad romper sus acuerdos con el PSOE

Perpiñán (Francia), 27 oct (EFE).- La ejecutiva de JxCat ha decidido este lunes por unanimidad romper sus acuerdos con el PSOE, tras una reunión de tres horas en las que el líder del partido, Carles Puigdemont, les ha trasladado su posición, han explicado a EFE fuentes de Junts.

A las 17:00 horas está previsto que se celebre una comparecencia pública en la que Junts explicará su decisión, que se someterá a una consulta de las bases del partido entre el miércoles y el jueves.

Hoy, Puigdemont ha trasladado a la ejecutiva del partido la decisión de romper los acuerdos con el PSOE, tal y como hizo ayer ante la permanente de Junts, el órgano de decisión más restringido del partido, agregan las citadas fuentes, que señalan que «todos» han defendido la necesidad de romper.

Además de la consulta, JxCat ha convocado un consejo nacional extraordinario para mañana, en el que se trasladará la decisión a los cuadros de la formación.

En noviembre se cumplirán dos años desde la rúbrica del acuerdo de Bruselas, que permitió la investidura de Sánchez, y JxCat considera que en el debe de dichos acuerdos hay más elementos que en el haber. EFE

