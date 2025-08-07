La eléctrica brasileña Eletrobras sufrió pérdidas semestrales por 307 millones de dólares

3 minutos

Río de Janeiro, 6 ago (EFE).- La brasileña Eletrobras, mayor empresa eléctrica de América Latina, registró pérdidas por 1.679 millones de reales (unos 307,6 millones de dólares o 263,8 millones de euros) en el primer semestre del año como consecuencia de un ajuste contable de sus activos realizado por los reguladores.

Las pérdidas en los seis primeros meses del año contrastaron con las ganancias del mismo período de 2024, que sumaron 2.073 millones de reales (unos 379,7 millones de dólares), según el comunicado enviado al mercado por la empresa este miércoles.

De acuerdo con el balance financiero, excluidos los efectos extraordinarios, principalmente un ajuste contable de activos determinado por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel, regulador), la empresa obtuvo en el semestre un beneficio neto ajustado de 1.389 millones de reales (unos 254,4 millones de dólares).

Según Eletrobras, el resultado fue impactado en 3.400 millones de reales (unos 622,8 millones de dólares) por el ajuste en los contratos de transmisión promovido por la Aneel, un evento no recurrente determinado por cambios en la metodología de cálculo de los ingresos de las eléctricas.

La empresa obtuvo en el segundo trimestre pérdidas por 1.330 millones de reales (243,6 millones de dólares) como consecuencia del mencionado ajuste, que contrastaron con las ganancias por 1.740 millones de reales (unos 318,7 millones de dólares) del mismo período de 2024.

Excluidos los efectos extraordinarios, el beneficio neto ajustado en el segundo trimestre fue de 1.469 millones de reales (unos 269 millones de dólares), en un 43,3 % superior al del mismo período del año pasado.

El aumento del lucro trimestral ajustado le permitió a la empresa líder en generación y en transmisión de Brasil anunciar que este mes distribuirá a sus cerca de 240.000 accionistas dividendos extras por 4.000 millones de reales (unos 732,7 millones de dólares).

La empresa ya había distribuido a comienzos del año 4.100 millones de reales (unos 751 millones de dólares) en dividendos, el tercer mayor desembolso para los accionistas en su historia.

Las inversiones en el segundo trimestre sumaron 1.966 millones de reales (unos 360,2 millones de dólares), con un aumento del 116 % frente a las de los tres primeros meses del año y prácticamente sin variación con respecto al mismo período de 2024.

De acuerdo con el balance, los gastos de la empresa cayeron un 4 % en el período, en lo que contribuyó la reducción del 10 % en la plantilla de empleados en los últimos doce meses.

La deuda bruta de la empresa se ubicó en 70.290 millones de reales (unos 12.875 millones de dólares), con una reducción del 0,74 % frente a la del mismo mes del año pasado.

Según el balance, con 47 centrales hidroeléctricas, 33 eólicas, una solar y solo una térmica, lo que le permite generar casi el 99 % de su energía de fuentes renovables, la empresa tenía en junio una capacidad instalada para producir 44.368 megavatios de energía. EFE

cm/rrt