La EMA lanza un plan de mejora del desarrollo de fármacos dirigidos a la salud de la mujer

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La Haya, 2 jul (EFE).- La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) anunció este jueves una nueva estrategia para reforzar la incorporación de las necesidades específicas de las mujeres en el desarrollo, evaluación y regulación de los fármacos, para reducir las desigualdades que persisten en la investigación y el tratamiento de numerosas enfermedades.

La agencia recordó que, aunque las mujeres viven de media más años que los hombres, también pasan una mayor parte de su vida lidiando con problemas de salud, una diferencia que responde tanto a factores sociales como a carencias en la prevención, el diagnóstico y los tratamientos disponibles, que no siempre tienen en cuenta las diferencias biológicas entre ambos sexos.

La directora ejecutiva de la EMA, Emer Cooke, aseguró que avanzar en la salud de la mujer es una de sus prioridades y defendió que los reguladores tienen un papel clave para favorecer el desarrollo de medicamentos «mejor adaptados a las necesidades de las mujeres».

Como parte de esta iniciativa, celebrará en septiembre un taller sobre salud de la mujer en el que participarán reguladores europeos, investigadores, profesionales sanitarios, representantes de pacientes, industria farmacéutica y organizaciones internacionales.

El encuentro servirá para identificar las principales lagunas en la investigación, establecer prioridades y definir nuevas medidas.

La agencia considera que uno de los problemas es que todavía existen importantes vacíos en el conocimiento sobre cómo determinadas enfermedades y tratamientos afectan de forma distinta a mujeres y hombres.

Además, algunas patologías exclusivamente femeninas o mucho más frecuentes en mujeres, como la preeclampsia, la endometriosis o los síntomas asociados a la menopausia, siguen sin estar suficientemente estudiadas o atendidas.

Entre los planes previstos está la realización de un análisis más detallado de la representación de las mujeres en los ensayos clínicos realizados en la Unión Europea.

Aunque los datos disponibles muestran que, en general, están adecuadamente representadas en los estudios que respaldan la autorización de nuevos medicamentos, la EMA quiere estudiar con mayor profundidad todas las fases del desarrollo clínico para detectar posibles desequilibrios.

La agencia, con sede en Ámsterdam, también mantendrá su política de evaluar si existen diferencias entre mujeres y hombres en aspectos como la dosis adecuada, la eficacia o la seguridad de los medicamentos, para que esa información quede reflejada de forma clara en la ficha técnica y el prospecto.

También buscará mejorar la información sobre el uso de medicamentos durante el embarazo y la lactancia, un ámbito en el que la EMA reconoce que siguen existiendo importantes lagunas científicas.

Además, seguirá promoviendo la inclusión segura de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia en los ensayos clínicos, un colectivo que históricamente ha quedado excluido de muchas investigaciones y para el que existe una evidencia limitada sobre los efectos de numerosos tratamientos. EFE

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