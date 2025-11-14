La EMA respalda el primer fármaco capaz de retrasar la aparición de la diabetes tipo 1

1 minuto

La Haya, 14 nov (EFE).- La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recomendó este viernes autorizar en la Unión Europea (UE) el uso de Teizeild (teplizumab), el primer tratamiento capaz de retrasar la aparición de la diabetes tipo 1, una enfermedad autoinmune crónica que afecta a 2,2 millones de personas en Europa y que suele iniciarse en la infancia.

El medicamento pionero está indicado para adultos y niños a partir de 8 años que se encuentran en la fase 2 de la enfermedad, cuando todavía no requieren inyecciones diarias de insulina. No existe actualmente ningún tratamiento autorizado para retrasar o evitar la progresión de la diabetes tipo 1. EFE

ir/rja/rf