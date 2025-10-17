La EMA respalda el primer tratamiento para una enfermedad pulmonar crónica grave en la UE

2 minutos

La Haya, 17 oct (EFE).- La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) respaldó este viernes autorizar la comercialización en la Unión Europea de Brinsupri, el primer tratamiento específico para la bronquiectasia no debida a fibrosis quística (NCFB), una enfermedad pulmonar crónica y progresiva que afecta a entre 400.000 y tres millones de personas en Europa.

El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la EMA evaluó la solicitud bajo un procedimiento acelerado por su interés para la salud pública y ha decidido respaldar Brinsupri en comprimidos de 25 mg, para pacientes de más de 12 años que hayan sufrido dos o más exacerbaciones (episodios agudos) en los últimos 12 meses.

El fármaco, cuyo principio activo es el brensocatib, ha demostrado reducir un 19,4 % la tasa anual de exacerbaciones pulmonares y retrasar 14 semanas la aparición del primer episodio agudo, según un ensayo clínico con 1.767 pacientes. Los pacientes suelen experimentar entre una y cuatro exacerbaciones al año.

La NCFB es una enfermedad pulmonar crónica y progresiva que provoca daños en las vías respiratorias y una disfunción pulmonar grave, a menudo con tos crónica y obstrucción del flujo de aire por la producción anormal de mucosidad.

Está causada por infecciones e inflamación repetidas, y puede desencadenarse por diversas razones, como infecciones respiratorias, enfermedades autoinmunes y trastornos de inmunodeficiencia. Hasta ahora, no contaba con tratamientos autorizados en la UE.

Los efectos secundarios más frecuentes de Brinsupri incluyen dolor de cabeza, inflamación de las encías y problemas cutáneos como hiperqueratosis, dermatitis, erupciones y sequedad.

La recomendación será enviada ahora a la Comisión Europea, que deberá adoptar una decisión final sobre su autorización. Después, cada Estado miembro fijará el precio y las condiciones de reembolso. EFE

ir/rja/cg