La Embajada de EE.UU. en Israel emite alerta sobre posible «escalada imprevista» regional

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Jerusalén, 1 ago (EFE).- La embajada de EE.UU. en Israel hizo este sábado un llamado a los estadounidenses en Oriente Medio y les invitó a considerar «la posibilidad de marcharse» en caso de una «escala inesperada» en la región a causa del enfrentamiento abierto con Irán.

«Debido a las crecientes tensiones en Oriente Medio, el entorno de seguridad sigue siendo complejo, con la posibilidad de una escalada imprevista», comienza el mensaje difundido por la embajada en su canal oficial de X.

El texto señala que los norteamericanos que ya están en Oriente Medio «deben extremar las precauciones y la vigilancia», estar preparados para cancelaciones de vuelos y cierres periódicos del espacio aéreo; además de estar preparados a irse en caso de una escalada de la situación.

«Los estadounidenses que se encuentran fuera de Oriente Medio deben reconsiderar seriamente sus viajes a la región o a través de ella», continúa el texto, que advierte que Irán y grupos aliados podrían atacar intereses y empresas estadounidenses en el extranjero.

Las declaraciones se producen en medio de la creciente tensión entre Teherán y Washington, marcada por ataques cruzados, el bloqueo naval estadounidense sobre puertos y buques iraníes y el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Por su parte, Irán afirmó este viernes que Estados Unidos busca una escalada generalizada y advirtió a los países musulmanes de la región que reconsideren su cooperación militar con Washington o, de lo contrario, «arderán en el fuego de la guerra».

En las últimas semanas Irán ha lanzado ataques contra bases y objetivos de EE.UU. en los países de la región como Kuwait, Baréin y Jordania en respuesta a la ofensivas estadounidenses contra su territorio.

Hoy, el Ejército de Kuwait aseguró que interceptó ataques iraníes con drones, aunque Teherán no ha anunciado aun ninguna la ofensiva. EFE

pms/av