La embajada de Rusia en Berlín rechaza la expulsión de un diplomático por espionaje

2 minutos

Berlín, 23 nov (EFE).- La embajada de Rusia en Berlín rechazó este viernes las acusaciones de espionaje por las que el jefe de la legación en Alemania, Serguéi Netsjajev, fue convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores germano el jueves, cita en la que se le informó de la expulsión de un diplomático ruso acusado de trabajar como espía.

En una declaración pública, la embajada calificó de «provocaciones sin sentido» las acusaciones de las autoridades alemanes, a las que la misión diplomática acusó de querer «desacreditar» a los diplomáticos rusos «en un contexto de paranoia por el espionaje» en Alemania, y avanzó que las últimas acciones de Berlín no quedarán sin respuesta

«La embajada ha expresado su pesar por el hecho de que la parte alemana, bajo pretextos poco convincentes, haya emprendido un curso de escalada en las relaciones germano-rusas y «se ha dejado claro que cualquier acto hostil no quedará sin respuesta», manifestó la legación rusa.

El jueves el Gobierno alemán decidió expulsar del país a un alto cargo de la embajada de Rusia en Berlín, al que se acusa de haber ejercido de espía para Moscú bajo la cobertura de su estatus diplomático, algo que es considerado «intolerable», según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania.

Si bien el ministerio no precisó el cargo del empleado expulsado, el semanario ‘Der Spiegel’ señaló que se trata del agregado militar adjunto de la embajada.

Este diplomático, según ‘Der Spiegel’ era la persona de contacto de una ciudadana germano-ucraniana, identificada como Ilona W., que fue detenida el martes en Alemania bajo sospecha de haber espiado para Rusia y de haber transmitido informaciones militares. EFE

smm/jgb