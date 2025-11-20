La empresa argentina de energía Genneia coloca bono verde por 400 millones de dólares

2 minutos

Buenos Aires, 20 nov (EFE).- La compañía argentina de generación eléctrica Genneia colocó este jueves en el mercado internacional obligaciones negociables (ON) verdes por un total de 400 millones de dólares, fondo que destinará, entre otras cosas, a inversiones en nuevos parques solares y eólicos.

La operación superó las expectativas de la empresa, cuyo objetivo inicial era emitir títulos de deuda por unos 300 millones de dólares y recibió ofertas por 860 millones de dólares.

«Esta operación marca un nuevo hito en la estrategia de financiamiento de la compañía, reafirmando su compromiso con el desarrollo de proyectos renovables y la consolidación del mercado sostenible», afirmó este jueves Genneia en un comunicado.

Los bonos subastados tienen un plazo de ocho años y una tasa de interés fija del 7.75 %, con pagos semestrales.

La emisión permitirá a la compañía «optimizar el perfil de vencimientos, reinvertir flujos en nuevos proyectos eólicos y solares, y consolidar la posición de Genneia como el principal emisor de bonos verdes del país, con más de 1.280 millones de dólares emitidos hasta la fecha», indica el comunicado Genneia, principal productora de energía renovable de Argentina, con un 20 % del total de la potencia instalada, alcanzando el 21 % de la generación de energía eólica y el 12 % de la solar.

La compañía realizó esta subasta en momento en que Argentina analiza un posible regreso a los mercados internacionales de deuda, donde no coloca títulos desde enero de 2018.

La operación también coincide con un incremento reciente de las colocaciones de obligaciones negociables de empresas argentinas -en particular del sector energético- una vez que las condiciones financieras del país suramericano mejoraron después de las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre. EFE

nk/cpy