La empresa argentina Pampa Energía coloca deuda por 450 millones de dólares

1 minuto

Buenos Aires, 10 nov (EFE).- La empresa argentina Pampa Energía, con activos en el sector de la electricidad y de los hidrocarburos, colocó este lunes en el mercado internacional un bono a doce años de plazo por 450 millones de dólares.

«En el marco de un enorme entusiasmo por Argentina, la compañía colocó 450 millones de dólares en el mercado internacional con un cupón de 7,75 % y un rendimiento de 8,125 %», informó la compañía en un comunicado.

Para este colocación, Pampa Energía recibió ofertas por unos 1.500 millones de dólares, una demanda que incluyó a fondos de inversión internacionales.

«Esta nueva emisión, con un plazo inédito para una empresa privada Argentina, refleja la confianza de los inversores en la solidez financiera y el plan de crecimiento de Pampa», afirmó Gustavo Mariani, director ejecutivo de la empresa.

Pampa Energía destinará los fondos obtenidos al pago anticipado de una obligación negociable emitida por la compañía que vence en 2026, por un total de 120 millones de dólares y que cuenta con un cupón del 9,5 %.

La empresa, una de las principales firmas del sector energético de Argentina, destinará otra parte de los fondos a financiar el desarrollo de Rincón de Aranda, el proyecto de petróleo no convencional que la compañía tiene en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste del país. EFE

nk/eav