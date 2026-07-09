La empresa armamentista Rostec suministra cazas Su-30SM2 y Su-34 al Ejército ruso

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Moscú, 9 jul (EFE).- La corporación estatal rusa Rostec, especializada en la producción de armas y equipamiento bélico, anunció este jueves la entrega de una partida de cazas multifuncionales Su-30SM2 y Su-34 al Ejército ruso.

«Rostec entregó al Ejército una partida de Su-30SM2 y Su-34», informó en Telegram la empresa, sin especificar el número de aviones.

Según la corporación, las aeronaves fueron fabricadas por la Corporación Aeronáutica Unida (OAK), perteneciente a Rostec.

«El Su-30SM2 destaca por su alto rendimiento y excepcional maniobrabilidad. Su extensa modernización ha ampliado significativamente sus capacidades», aseveró la compañía, al destacar que el potente radar instalado en estas máquinas de combate le otorga ventajas ante el enemigo.

Además, señaló que «el Su-34 está diseñado para atacar objetivos terrestres, marítimos y aéreos, así como infraestructuras protegidas por sistemas de defensa antiaérea a gran distancia. También puede utilizarse para misiones de reconocimiento aéreo».

«Antes del ser enviados al Ejército, los aviones superaron el ciclo completo de pruebas de fábrica en tierra y en vuelo», indicó Rostec, al señalar que la empresa OAK también trabaja en nuevas mejoras de este avión de combate, «incorporando la experiencia adquirida» durante la guerra en Ucrania. EFE

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