La empresa británica pide un Gobierno estable y evitar la incertidumbre política

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Londres, 19 jun (EFE).- La patronal de empresarios Confederación de la Industria Británica (CBI) dijo este viernes que el Reino Unido necesita un Gobierno estable y pidió evitar la incertidumbre ante unas posibles elecciones dentro del Partido Laborista para sustituir a Keir Starmer al frente de la formación y del Gobierno.

«El Reino Unido no puede permitirse un verano de especulación y deriva con los políticos distraídos por las dinámicas internas de los partidos. El Gobierno debe seguir centrado en la ejecución y la puesta en marcha de iniciativas», declaró la consejera delegada de la CBI, Rain Newton-Smith.

«La incertidumbre política reduce la confianza empresarial y la inversión, lo que afecta a la creación de empleo, los salarios y el coste de la vida», añadió en un comunicado.

La directiva se pronunció después de que el laborista Andy Burnham, hasta ahora alcalde de Mánchester, ganara el jueves un escaño por la circunscripción inglesa de Makerfield, lo que le permite regresar al Parlamento y participar en unas eventuales primarias para sustituir a Starmer.

Se espera que en los próximos días Burnham revele sus próximos pasos hacia ese objetivo, que podrían incluir activar ese proceso de comicios internos, si el primer ministro no accede a una salida voluntaria.

Starmer, cuya popularidad ha caído en picado desde que ganó las elecciones generales de 2024 con mayoría absoluta, aseguró este viernes que defenderá su liderazgo y advirtió de que unas primarias «sumirían el país en el caos».

Tras la victoria del más izquierdista Burnham, el rendimiento del bono soberano británico a 10 años avanzó 0,05 puntos porcentuales hasta el 4,81 % al inicio de la sesión, y la libra llegó a caer hasta un 0,5 % frente al dólar, aunque recuperó después esas pérdidas.

La reacción de los mercados fue más contenida de lo previsto, ya que los inversores daban ampliamente por descontada la victoria de Burnham en una circunscripción considerada feudo laborista.

El político había generado nerviosismo en el pasado al criticar que el Gobierno estaba demasiado «atado a los mercados» al decidir su política económica. EFE

jm/ah