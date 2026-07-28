La empresa china Moonshot libera al público Kimi K3 y parte de su infraestructura de IA

Compartir

3 minutos

Pekín, 28 jul (EFE).- La empresa china Moonshot AI ha publicado los pesos (memoria operativa) del modelo de inteligencia artificial (IA) Kimi K3 y parte de la infraestructura utilizada para entrenarlo, lo que permitirá a los desarrolladores descargarlo, adaptarlo y ejecutarlo en sus propios sistemas, tras presentar este mes el que define como el «mayor modelo abierto del mundo».

La compañía difundió este lunes a través de la plataforma Hugging Face el modelo completo, un informe técnico y tres herramientas desarrolladas durante su entrenamiento -MoonEP, FlashKDA y AgentEnv- bajo una licencia modificada del MIT, lo que permitirá su uso y modificación por parte de la comunidad de desarrolladores.

Según Moonshot, Kimi K3 cuenta con 2,8 billones de parámetros y está diseñado para tareas de programación, razonamiento y comprensión visual, con una ventana de contexto de un millón de tokens.

Capacidades de ingeniería

El informe técnico sostiene además que Kimi K3 fue capaz de optimizar de forma autónoma varios núcleos de procesamiento gráfico (GPU), desarrollar un compilador para este tipo de procesadores y diseñar en 48 horas un prototipo de chip de inferencia de 45 nanómetros utilizando herramientas de diseño de código abierto.

La empresa también aseguró que el modelo puede desplegarse sobre aceleradores gráficos distintos de los de Nvidia, un aspecto que cobra relevancia en un contexto marcado por las restricciones impuestas por Estados Unidos a la exportación de chips avanzados para IA hacia China.

No obstante, Moonshot reconoció que el rendimiento general de K3 sigue situándose ligeramente por detrás de los modelos propietarios más avanzados de Anthropic y OpenAI, aunque afirmó que supera al resto de modelos abiertos en varias pruebas de referencia.

Competencia entre modelos abiertos

La publicación completa de Kimi K3 se produce después de que Moonshot anunciara este mes resultados que situaban al modelo entre los sistemas de IA más avanzados del mercado, un lanzamiento que atrajo la atención de la industria tecnológica por el rápido avance de las empresas chinas en modelos abiertos.

La apertura de estos sistemas se ha convertido en una de las principales estrategias de compañías chinas como Moonshot, DeepSeek, Zhipu AI o Alibaba, frente al enfoque más cerrado adoptado por firmas estadounidenses como OpenAI o Anthropic, que no publican los pesos de sus modelos más avanzados.

La publicación coincide con un momento de creciente competencia entre China y Estados Unidos por el liderazgo en inteligencia artificial, después de que empresas estadounidenses como Nvidia, Microsoft y Palantir anunciaran una alianza para impulsar un ecosistema de IA abierta centrado en la seguridad, mientras Washington mantiene las restricciones al acceso chino a chips avanzados y Pekín acelera el desarrollo de alternativas propias. EFE

gbm/imh/mam